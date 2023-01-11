Россия привлечет зэков для производства оружия

Российская Федерация будет привлекать труд заключенных для увеличения производства вооружения в войне против Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В частности, российский сектор оборонного производства весьма вероятно прибегает к использованию труда осужденных с целью удовлетворения потребностей производства в военное время.

Так, в ноябре 2022 года крупнейший российский производитель танков «Уралвагонзавод» сообщил в СМИ, что возьмет внаем 250 осужденных после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний РФ.