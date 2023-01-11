Украинская армия продвигается в Луганске

В Луганской области происходит продвижение подразделений Вооруженных сил Украины, коллаборанты перебираются подальше от линии фронта, сообщил в своем телеграме председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что на Кременское и Сватовское направления враг перебрасывает дополнительные резервы. По его словам, почти все дома в окрестных населенных пунктах заняты российскими военными.

«Продвижение ВСУ идет, поэтому коллаборанты постепенно перебираются в города и села подальше от линии фронта», - написал Гайдай.