PMD Hospitality порадовала детей

Порадовать детей, оставшихся без родительской опеки, поздравив их с Новым годом. Именно с этой целью в отелях компании PMD Hospitality были проведены благотворительные акции. Детям представили блюда, приготовленные поварами отеля, вручили подарки, организовали для них различные развлечения.

В декабре 2022 года в оздоровительном отеле Gashalti Health состоялась благотворительная акция для детей с особыми потребностями, проживающих в Гяндже. Всего участвовали 50 детей. Они также получили подарки.

Аналогичную благотворительную акцию провели и в отеле Chinar Hotel&SPA для воспитанников Гянджинского детского дома.

Отель Shamakhi Palace Shradil также не остался в стороне и провел благотворительную акцию для 22 детей-сирот.

В ресторане Paulaner Baku при поддержке Фонда Nargis было проведено благотворительное мероприятие для детей-беженцев, находящихся в ведении Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.