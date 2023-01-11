Войска России и Беларуси приведены в готовность

«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - отмечается в сообщении.

Артиллерийские подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси приведены в пятницу в готовность в рамках мероприятий слаживания региональной группировки войск (РГВ), сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщал в середине октября.

Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в Минске переговоров с Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ.

В начале января Минобороны Беларуси сообщило о продолжении наращивания группировки, а также ее готовности к выполнению задач по защите Союзного государства.