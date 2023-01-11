В начале года вышло исследование одного из ведущих американских аналитических центров «Совет по международным делам» (Council on Foreign Relations), посвященное конфликтам в 2023 году.

В нем проведена приоритизация основных конфликтов с учетом интересов США. В основе матрицы оценки рисков лежат критерии «значение для интересов США» и степень вероятность конфликта.

В топе приоритетов США оказались Тайвань, Украина, Россия (ожидают гражданских беспорядков и борьбу за власть), Северная Корея, Израиль - Иран и политическая и экономическая нестабильность в Центральной Америке и Мексике.

«Конфликт в Карабахе» отнесен к третьей группе (вероятность конфликта средняя, а значение для интересов США низкое). В эту же группу вошли конфликты в Йемене, Ливии, Сомали, противостояние между Турцией и курдами в Сирии и Ираке, столкновение в Кашмире и т.д.