Адвокат Эрдогана требует возбудить дело против организаторов акции в Швеции

Адвокат президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Хюсейн Айдын обратился в прокуратуру Анкары с требованием возбудить уголовное дело в отношении организаторов акции в Швеции, направленной против турецкого лидера.

Об этом Айдын написал в Twitter.

Обращение в надзорное ведомство последовало после состоявшейся 12 января в Стокгольме акции сторонников запрещенной в Турции и считающейся террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой звучали оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана.

Тогда же на столбе перед зданием местной ратуши была повешена за ноги кукла, похожая на турецкого лидера.

«В прокуратуру Анкары направлено обращение с требованием возбудить уголовное дело в отношении лиц, причастных к организации, как стало известно, выступлений в Стокгольме со стороны террористической РПК, которые направлены против нашего президента и содержат состав преступления», - говорится в сообщении адвоката.

В Турции оскорбление президента считается уголовно наказуемым деянием. Согласно статье 229 УК, предусматривается до 4 лет лишения свободы.