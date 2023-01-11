Сахиль Бабаев рассказал, когда начнут исполняться поручения Ильхама Алиева

Сегодняшние распоряжения президента Ильхама Алиева о социальных пособиях, пенсиях и повышении заработной платы охватят более 800 тысяч человек, об этом сегодня в интервью государственному телевидению сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр добавил, что пакет реформ, намеченный на текущий год, охватывает 1 миллион 900 тысяч граждан:

«На эти цели из государственного бюджета дополнительно будет выделено 750 миллионов манатов. Исполнение распоряжений начнется с текущего месяца», - сказал он.