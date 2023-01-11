Великобритания о поставках оружия Азербайджану и Армении

Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании и Совместное управление экспортного контроля обновили свои рекомендации в отношении эмбарго на поставки оружия в Армению и Азербайджан.

В поправке отмечается: «Поставки перечисленных видов военной техники другим конечным пользователям, таким как гуманитарные, миротворческие, исследовательские или информационные организации, не будут считаться подпадающими под действие эмбарго, если только не существует явного риска саботажа против вооруженных сил, полиции или сил безопасности государства».

В рекомендации говорится, что с февраля 1992 года ОБСЕ потребовала от всех стран-участниц ввести эмбарго на «все поставки оружия и боеприпасов силам, ведущим боевые действия на территории Карабаха». Эмбарго действует до сих пор.

2 июля 2014 года Соединенное Королевство уточнило, что эмбарго на оружие распространяется на экспорт, предоставление или поставку всех товаров и элементов из военного списка Соединенного Королевства (который является частью списков стратегического экспортного контроля Соединенного Королевства), которые могут быть использованы в Карабахском регионе Азербайджана или на сухопутной границе Азербайджана и Армении.