Азербайджан значительно увеличил экспорт газа фото
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18%.
Об этом в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
В целом экспорт газа составил 22,3 млрд кубометров, из этого объема в Европу было транспортировано 11,4 млрд кубометров, или 51% поставок с ростом на уровне 12,3% в сравнении с 2021 годом.
Экспорт газа в Турцию был равен 8,4 млрд кубометров, или 38% общего объема экспорта, в Грузию - 2,5 млрд кубометров (11% соответственно).
При этом по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было отправлено 5,6 млрд кубометров «голубого топлива».
В 2021 году Азербайджан экспортировал 18,9 млрд кубометров газа, что на 39,8% превысило показатель за 2020 год. Из этого объема на долю Европы пришлось 8,2 млрд кубометров.
Yanvar-dekabr aylarında #Qazİxracı 18% artıb. #Avropaya 11,4 mlrd.m3, #Türkiyəyə 8,4 mlrd.m3, #Gürcüstana isə 2,5 mlrd.m3 qaz ixrac olunub. Bu dövrdə TANAP Türkiyəni 5,6 mlrd.m3 qazla təchiz edib. pic.twitter.com/Y7plVAyVTT— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) January 13, 2023