В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18%.

Об этом в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

В целом экспорт газа составил 22,3 млрд кубометров, из этого объема в Европу было транспортировано 11,4 млрд кубометров, или 51% поставок с ростом на уровне 12,3% в сравнении с 2021 годом.

Экспорт газа в Турцию был равен 8,4 млрд кубометров, или 38% общего объема экспорта, в Грузию - 2,5 млрд кубометров (11% соответственно).

При этом по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было отправлено 5,6 млрд кубометров «голубого топлива».

В 2021 году Азербайджан экспортировал 18,9 млрд кубометров газа, что на 39,8% превысило показатель за 2020 год. Из этого объема на долю Европы пришлось 8,2 млрд кубометров.