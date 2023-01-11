Резников: Украина «де-факто» уже стала членом НАТО

Украина де-факто уже стала членом Североатлантического альянса, хотя де-юре пока не вступила в него, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC.

«Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать. …Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре», — сказал Резников.

Он не согласился с предположением, что его заявление вызовет недовольство не только в России, но и среди стран НАТО, которые подчеркивают, что альянс не является участником российско-украинской войны. «Почему [мои слова] неоднозначны? Это правда. Это факт», — заявил Резников.

Он также выразил уверенность, что Украина получит от Запада танки, боевые самолеты и дальнобойные ракетные установки, потому что западные страны стали менять отношение к поставкам вооружений ВСУ. Кроме того, министр обороны Украины анонсировал активизацию военных действий весной. «Мы понимаем, что они будут готовы к [наступлению] и, конечно же, мы должны быть готовы к [наступлению]», — сказал Резников.