В США назвали «безумием» изменения в руководстве «спецоперацией»

Россия пытается изменить динамику конфликта в Украине за счет постоянных кадровых изменений в руководстве «спецоперации», и это похоже на «безумие», заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Какие цели преследуют эти кадровые назначения, следует спрашивать у Москвы, отметил американский дипломат.

«С нашей точки зрения, это напоминает безумие: делать одно и то же снова и снова, чтобы получить другой результат», - отметил Нед Прайс.

Россия каждый раз приходит к одному и тому же итогу, назначая более высокопоставленных, более опытных командиров, продолжил он.

По мнению представителя Госдепа, за счет назначения начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск «Россия, вероятно, вновь пытается изменить динамику».

«Но общая динамика останется неизменной, Украина продолжит борьбу за свои земли», - подчеркнул представитель Госдепа.

Он также добавил, что пока Украина ведет борьбу за свои земли, за демократию, российская армия пытается отвоевать новые земли.