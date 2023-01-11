Представители иностранных СМИ посетили территорию проведения акции на дороге Лачин -Ханкенди.

Акция протеста организована азербайджанскими добровольцами и экологами на участке дороги Лачин - Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша. Ее участники требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешить проведение мониторинга на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли».

Иностранные журналисты берут у участников акции интервью, осуществляют видеосъемку.

Акцию освещают журналисты из Италии, Испании, Турции, России, Венгрии и Великобритании.