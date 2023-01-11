Украинская разведка: Россия хочет создать двухмиллионную армию

Россия пытается создать двухмиллионную армию, для этого она будет проводить новую волну мобилизации.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины раскрыли планы россиян, отметив, что во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. Этих мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине после непродолжительной подготовки.

«Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы», - говорится в сообщении.