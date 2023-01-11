Франция за отправку второй миссии ЕС на азербайджано-армянскую границу

Париж выступает за отправку на границу Армении и Азербайджана второй гражданской миссии ЕС, заявила спикер Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве в пятницу в Ереване на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Аленом Симоняном.

«Мы надеемся, что мы сможем еще раз обратиться к Европе с просьбой привезти еще одну миссию и развернуть ее в Армении (на границе с Азербайджаном). Франция за отправку такой миссии», - заявила она.