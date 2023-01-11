ISW об успехах украинской армии

«12 января российские и украинские войска продолжали наступательные операции на линии Сватово-Кременная. По данным Генерального штаба Украины, украинские силы отразили наступление российских войск в районе Стельмаховки (16 км к западу от Сватово). Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы в 44 км к северо-западу от Сватово в районе Кисливки, Ольшан, Табаевки, Крохмального и Первомайского в Харьковской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили атаку российских войск в районе Кременной, что может свидетельствовать о дальнейшем продвижении украинских сил к населенному пункту», - сообщили аналитики.