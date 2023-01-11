В Армении восхитились уверенностью и открытостью президента Азербайджана Ильхама Алиева.

10 января глава государства дал интервью местным телевизионным каналам. В нем Алиев затронул широкий спектр вопросов, включая происходящие в регионе процессы.

В тот же день состоялась пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна для армянских СМИ.

«Выступление Алиева излучало уверенность», - заявил помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян.

«Он был более открыт, более улыбчив, уверен в себе, чего не скажешь о Пашиняне. Напряженность, противоречивость в ответах, страх, непонимание, не знаю, что делать…», - отметил Погосян.