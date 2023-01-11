ЧВК «Вагнер» обвиняет сепаратистов Донбасса
ЧВК «Вагнер» обвинила так называемого «советника главы ДНР» Игоря Кимаковского во введении россиян в заблуждение относительно окружения Бахмута.
Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, опубликовала заявление главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева. Тот отрицает факт окружения Бахмута российскими войсками.
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