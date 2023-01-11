Спикер парламента Франции огорчила армян

Спикер Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, которая в настоящее время находится в Ереване, заявила, что парламент Франции обратился к правительству страны с призывом поддержать диалог между Ереваном и Баку.

Браун-Пиве подчеркнула необходимость восстановления диалога между сторонами для достижения мирного и долгосрочного урегулирования.

Кроме того, спикер французского парламента отметила, что «Франция не признает независимость Карабаха согласно международному праву, которому мы подчиняемся».