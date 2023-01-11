Спикер французского парламента о санкциях против Азербайджана

Cпикер Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве на совместной пресс-конференции со спикером парламента Армении Аленом Симоняном не ответила на вопрос, будет ли предоставлена военная помощь Армении.

На вопрос, почему Франция не вводит антиазербайджанские санкции, Браун-Пиве ответила: «Сегодня мы считаем, что важнее всего мирное урегулирование и восстановление мирного диалога. Все наши усилия направлены на это - идти другими путями не к месту».