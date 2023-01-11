Ранее российское Минобороны заявило, что контролирует город в Донецкой области.

"Бои идут в самом городе, информация о том, что украинские силы вышли из Соледара, не соответствует действительности, там идут бои. Подробности мы не говорим, чтобы не раскрывать тактическое положение наших бойцов. Силы противника преобладают, потому что они бросили на это направление максимум сил. Но наши силы до сих пор воюют в самом городе", - заявляет Череватый.

Украинская сторона снова опровергает сообщения России о взятии Соледара. По словам представителя Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, ВСУ по-прежнему внутри города.

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Министерство обороны России сообщило о захвате украинского города Соледар российскими войсками вечером 12 января.

Контроль над Соледаром позволяет отрезать снабжение украинских войск в городе Бахмут, после чего взять в котел остающиеся там украинские подразделения, отметили в российском военном ведомстве.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, "вечером 12 января завершено освобождение города Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении".