Посол Израиля о посещении Гянджи во время войны

«Решение посетить Гянджу в 2020 году я принял за день до ракетного обстрела города 17 октября 2020 года. Ракета упала посреди жилого района, убив многих мирных жителей и ранив других. Конечно, я опасался. По пути в Гянджу мы слышали сообщения о новых запусках ракет (из Армении). Там, куда мы направлялись, не было бомбоубежищ, негде было спрятаться. Но когда я принял решение поехать туда, все остальное не имело значения. Разговаривая с людьми на месте разрушений, во временных убежищах, на улицах, я слышал истории, от которых меня бросало в дрожь. Реакция на посещение Гянджи была невероятной. Я не ожидал этого. До сегодняшнего дня люди все еще называют мой визит поворотным моментом в отношениях между нашими двумя странами. Это был знаковый момент в моей дипломатической карьере», - рассказал посол.