Кулеба отказался от разговора с главой МИД Израиля

Телефонный разговор между недавно назначенным министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой отложен, сообщили израильские СМИ.

По имеющейся информации, это произошло по инициативе Киева.

Причина такого решения до конца не ясна. В офисе Коэна утверждают, что разговор отложен «из-за напряженного графика Владимира Зеленского». Однако источник издания «Вайнет» считает, что Кулеба уклоняется от беседы с главой израильского дипведомства из-за разговора последнего с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшимся 3 января.

Тогда Коэн заверил московского коллегу в том, что в политике Израиля никаких изменений нет.

За день до беседы с Лавровым Коэн сказал, что Иерусалим будет делать меньше публичных заявлений на тему Украины.