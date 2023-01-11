Партия Пашиняна не приняла проект по Лачинской дороге

Правящая фракция Армении «Гражданский договор» на заседании комиссии по внешним отношениям парламента страны не приняла проект заявления оппозиции об «осуждении «блокады Азербайджаном Лачинской дороги», пишут армянские СМИ.

Проект был представлен депутатом от блока «Айастан» Андраником Теваняном, который по итогам обсуждений объявил, что отзывает проект с целью доработки, обвинив фракцию власти в проведении «антикарабахского курса».