Боевик-исламист Османов предстанет перед судом

В ближайшие дни перед судом предстанет 45-летний Акиф Османов, член группировки «Азери Джамаат», обвиняемый в ведении боевых действий в составе вооруженных формирований в Сирии.

Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Джавид Гусейнов. Подготовительное заседание суда назначено на 19 января.

Отметим, что в результате расследования уголовного дела выяснилось, что Османов проходил боевую подготовку в лагере боевиков-исламистов в сирийском городе Атма. Затем участвовал в боях в составе группировки «Азери Джамаат». Следователи также установили, что Османов пользовался фальшивым узбекским паспортом, чтобы избежать преследования со стороны правоохранителей.

Акиф Османов был задержан во время спецоперации Службы государственной безопасности Азербайджана в мае 2022 года и привлечен к уголовной ответственности по статьям 12.1, 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или снаряжением военнослужащего) Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.