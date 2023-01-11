В России предложили отправлять на фронт побольше кавказцев

«Приобретая российское гражданство, эти люди получают не только права, но на них также возлагаются и обязанности, которые установлены действующим законодательством. Одной из них является прохождение срочной службы в Вооруженных силах РФ при соответствии предъявляемым требованиям», - заявил Бастрыкин в интервью российским СМИ.

По его словам, иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу.

«За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних граждан указанных государств получили российское гражданство и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции», - сказал Бастрыкин.