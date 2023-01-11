Путин поручил развивать производство протезов в России

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы развития производства протезов, их комплектующих и компонентов.

Это необходимо для поддержки нуждающихся граждан, в том числе участников военной операции в Украине, документ опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за поручение назначен премьер России Михаил Мишустин. Он должен отчитаться о своей работе до 1 марта 2023 года. Поручение выдано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, оно прошло 7 декабря.