Американские танки прибывают в Европу

Большое число американских танков и боевых машин начали прибывать в порт Флиссинген в Нидерландах, после чего они будут отправлены в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО, сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны.

Среди прибывающей техники танки «М-1 Абрамс» и боевые машины «Бэрдли» из 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в Форд-Худе, штат Техас.

Вооруженные силы Нидерландов помогают обеспечивать безопасность на море и охраняют портовую территорию, где будет размещена техника, прежде чем отправиться на восток.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года НАТО усиливает свои боевые группы в странах от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге.