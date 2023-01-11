«Карабах» объявил о трансфере бывшего футболиста «Монако»

Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Диакаби играл за молодежную сборную Франции, за которую провел четыре матча. Он выступал в таких клубах, как «Ренн», «Монако», английские «Хаддерсфилд Таун» и «Ноттингем Форест». Его последним клубом был французский «Амьен», в составе которого он провел 26 матчей и забил 1 гол.

В составе «Монако» становился серебряным призером чемпионата Франции, выходил в финал Кубка Лиги.

Диакаби – первая трансферная сделка «Карабаха» этой зимой. Ранее клуб объявил о вероятном уходе одного из ведущих футболистов бразильца Кади, который должен перебраться в российский «Краснодар».

«Карабах» готовится к матчам 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента». Игры состоятся 16 февраля (в Баку) и 23 февраля (в Генте).

Команда Гурбана Гурбанова сейчас находится на сборах в Анталье, где сегодня проведет свой первый контрольный матч. Соперник – польский «Ракув».