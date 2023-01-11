Похитительницу ребенка в Баку отправили в тюрьму

Как сообщает haqqin.az, на прошедшем в пятницу, 13 января, заседании суда под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор, согласно которому Мурадова на два года лишена свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Прокурор ранее требовал приговорить женщину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Согласно обвинению, в декабре 2021 года в полицию поступила информация о пропаже в поселке Сабунчи двухлетнего Мухаммеда Шихалиева. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП и 12-го отдела районной полиции, 8 января 2022 года ребенок был найден. Задержана похитившая ребенка жительница Бейлаганского района Гюльтекин Мурадова.

В обвинительном акте указано, что Мурадова состояла в гражданском браке с неким Шамилем Алиевым. Детей у Мурадовой не было, и потому женщина, чтобы обзавестись ребенком, решила похитить чужого. Хозяевам дома женщина представлялась человеком, помогающим малообеспеченным семьям. 29 декабря 2021 года она пришла в дом, где проживала семья двухлетнего Мухаммеда. Женщина заметила, что матери Мухаммеда нет дома и за ребенком присматривает его сестра. В ответ на протесты последней Мурадова заявила, что отвезет Мухаммеда в магазин, чтобы купить ему сладостей.

Ребенок находился в доме Мурадовой около десяти дней. 8 января 2022 года малыш был найден правоохранительными органами и передан матери. Мурадовой было предъявлено обвинение по статье 144.3 (похищение человека) УК. После того как ребенка нашли, МВД сообщило о задержании отца ребенка Эльгюна Насирова в связи с его причастностью к похищению. Также был задержан и Шамиль Алиев.