Венгрия может заменить российский газ азербайджанским

Замену российским газу и нефти за один день найти невозможно, заявил 13 января госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Уточнив, что 85% потребления газа в Венгрии приходится на поставки из России и что по нефти это значение составляет 65%, Менцер назвал несколько способов заменить российские энергоносители, в том числе закупку газа у Азербайджана.

Тем не менее, отметил он, «на это нужны время и деньги, придется менять инфраструктуру, так что заменить российский газ на данный момент невозможно.