Бахтияру Гаджиеву предъявлено новое обвинение

Новое обвинение выдвинуто в отношении активиста Бахтияра Гаджиева.

Как стало известно haqqin.az, об этом сообщил его адвокат Агиль Лаидж. По словам адвоката, Бахтияру Гаджиеву предъявлено обвинение по статьям 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) и 289.1 (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) Уголовного кодекса.

Отметим, что в декабре прошлого года Гаджиев был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным в Главном управлении полиции Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) УК Азербайджана. Решением Хатаинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 20 дней.