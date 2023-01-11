На грузино-турецкой границе у граждан Азербайджана нашли 6 кг золота

Граждане Азербайджана пытались нелегально провезти в Грузию из Турции до 6 килограммов золотых украшений, сообщила следственная служба Минфина Грузии.

Золото без декларации в обход таможенного контроля пытались провезти в Грузию в машинах, следовавших транзитом из Турции в Азербайджан. Правоохранительные органы начали расследование в соответствии со статьей 214 часть 2 УК Грузии (лишение свободы на срок от 5 до 7 лет).