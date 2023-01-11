Пригожин заявил о попытках «украсть победу» у ЧВК «Вагнер»

«Значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК «Вагнер». Например, в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание «ЧВК «Вагнер»», не произносить его вслух и всячески избегать как черт ладана.

У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги. Поэтому, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем тем, кто ценит работу ЧВК «Вагнер». Призываю поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть», - сказал Пригожин.