Эли Коэн пригласил Джейхуна Байрамова в Израиль

Министр иностранных дел Израиля сообщил в своем твиттере, что сегодня провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Сегодня я разговаривал с министром иностранных дел Азербайджана, который поздравил меня со вступлением в должность. Я пригласил министра с визитом по случаю открытия посольства Азербайджана в Израиле, и мы договорились продолжать укреплять отношения и расширять сотрудничество между странами», - написал Коэн.