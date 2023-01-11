Сегодня в Баку стартовали матчи 1-го отборочного этапа мужского чемпионата Европы-2026 по гандболу.

После первого тайма сборная Азербайджана уверенно обыгрывает Мальту со счетом 18:6.

Сборная Азербайджана победила Мальту со счетом 34:25 и с победы стартовала в отборе.

В Бакинском дворце спорта за единственную путевку в следующую стадию борются сборные Азербайджана, Великобритании, Мальты и Кипра.

В первом матче турнира Кипр и Великобритания сыграли вничью 25:25. В 17:00 начнется встреча Азербайджан – Мальта.

2-й тур будет сыгран завтра. В 14:45 стартует матч Кипр – Мальта, а в 17:00 – Азербайджан – Великобритания.

Матчи 3-го тура состоятся 15 января. В 12:45 на площадку выйдут Великобритания и Мальта, в 15:00 – Азербайджан и Кипр.