В Ходжавенде произошел взрыв: есть погибший

В Ходжавендском районе местный житель погиб в результате неосторожного обращения с найденным боеприпасом.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, 51-летний Эльшан Гумбатов нашел боеприпас. Взрыв произошел из-за неосторожного обращения Э.Гумбатова с боеприпасом. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции осмотрели место трагического инцидента. После принятия мер безопасности на месте происшествия тело Гумбатова передали в морг. Проводится расследование.