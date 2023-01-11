AZAL свяжет Баку и Астану

Согласно сообщению, полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю. Из Баку в Астану рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам, обратно - по вторникам и пятницам.

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» открывает рейсы из Баку в столицу Казахстана Астану. Начиная с 16 марта авиакомпания приступит к выполнению рейсов по маршруту Баку - Астана - Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.

Полное расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы также можно через мобильное приложение и в аккредитованных агентствах авиакомпании. На рейсы будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по следующей ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-kazakhstan.

С правилами въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

С 17 марта AZAL также запускает рейсы из Баку еще в один крупный город Казахстана – Алматы (два раза в неделю). В настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, выполняет полеты по маршруту Баку - Актау - Баку (три раза в неделю).