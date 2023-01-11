В Азербайджане упрощается процедура открытия банковского счета

В Азербайджане с октября 2023 года внедряется новый механизм открытия банковского счета, заявил представитель Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Азер Мустафаев.

«С целью упрощения существующего администрирования и сокращения числа процедур планируется внедрить новый механизм путем внесения изменений в действующее законодательство. Новый механизм будет внедрен в октябре 2023 года, а до этого между налоговыми органами и банками будет вестись с данной целью соответствующая работа», - сказал он.

Мустафаев отметил, что в соответствии с изменениями ожидается снятие ограничения, налагаемого на налогоплательщиков-должников на открытие счета, а также отмена требования о получении налогоплательщиком копии свидетельства в налоговом органе для открытия счета у лиц, осуществляющих банковские операции.