Энергетики провели акцию по сдаче крови фото; видео

ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерэнержи» провели совместную акцию по сдаче крови.

Акция была организована в поддержку людям, нуждающимся в крови или препаратах на ее основе. Врачи Центрального банка крови провели осмотр сотрудников ОАО и только после этого им было разрешено принять участие в акции, к которой присоединилось более 400 сотрудников.

В пресс-службе ОАО отметили, что подобные акции проводятся регулярно.