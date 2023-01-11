Энергетики провели акцию по сдаче крови фото; видео
ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерэнержи» провели совместную акцию по сдаче крови.
Акция была организована в поддержку людям, нуждающимся в крови или препаратах на ее основе. Врачи Центрального банка крови провели осмотр сотрудников ОАО и только после этого им было разрешено принять участие в акции, к которой присоединилось более 400 сотрудников.
В пресс-службе ОАО отметили, что подобные акции проводятся регулярно.
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