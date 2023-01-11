Между Арменией и Турцией установлена интернет-связь

Согласно информации, между Анкарой и Ереваном успешно продолжается работа консульских служб: «В результате проведенных между Турцией и Арменией переговоров удалось осуществить авиаперевозки. Это важный вклад в экономические отношения между двумя странами».

Было отмечено, что между двумя странами установлено интернет-соединение.

«Взаимные авиарейсы проходят хорошо. Между людьми налажен контакт, и они беспрепятственно приезжают и уезжают. В процессе нормализации осуществлены вопросы, оставшиеся вне поля зрения. Ранее граждане Турции получали визу для поездки в Армению в дипломатических представительствах Еревана в Грузии, так как связей с Арменией не было. Теперь установлено подключение к интернету. Раньше интернет в Армении был закрыт для всей Турции. Теперь он открыт. Консульские дела тоже идут очень хорошо. Предпринимаются и некоторые гуманитарные шаги», - сообщил источник.