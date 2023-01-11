Израиль передаст Украине системы умного оповещения

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил о том, что, вероятно, Киев получит израильские военные технологии уже в ближайшее время. Речь идет о системах раннего предупреждения о ракетном обстреле и приближении БПЛА. Она основывается на технологии ИИ. Об этом пишут израильские СМИ.

«Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью», - сказал Корнийчук, добавив также, что жители Израиля продолжают выступать за помощь Украине.