Турция предъявила претензии Москве и Вашингтону
Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил из части районов Сирии.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной с главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Анкаре.
По его словам, эта тема будет обсуждена с американскими партнерами.
"В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они (Штаты) продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза", - сказал глава МИД.
Чавушоглу отметил, что "данное нам слово не выполнили и США, и Россия".
"Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены", - подчеркнул он.