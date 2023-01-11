Турция предъявила претензии Москве и Вашингтону

Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил из части районов Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной с главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, эта тема будет обсуждена с американскими партнерами.

"В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они (Штаты) продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза", - сказал глава МИД.