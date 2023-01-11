Среди причин роста числа голодающих Бисли назвал высокие цены на удобрения, засухи, нарушение цепочек снабжения, рост цен на топливо и транспортных расходов, помимо конфликтов и ситуации в здравоохранении.

"Когда я заступил на свой пост 6 лет назад, от голода страдали 80 млн человек. Перед началом пандемии коронавируса их число достигло 135 млн из-за конфликтов и климатических шоков. С пандемией это число достигло 276 млн, и это до Эфиопии, Украины, Афганистана. Добавим цены на удобрения, засухи, нарушения цепочек поставок, цены на топливо и перевозки, и у нас будет 349 млн людей, страдающих от голода. Вполне возможно, что в 2023 году у нас будет недостаточно еды для всех", - сказал он.

По словам Бисли, только одна Украина могла бы прокормить 400 млн человек.

"Из крупнейшей житницы мира мы перешли к очередям за хлебом", - отметил он, добавив, что "разочарован мировыми лидерами", которые не в состоянии решить серьезные проблемы - на Украине, в Йемене, Эфиопии.