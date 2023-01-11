В мире будет наблюдаться острая нехватка продовольствия прогноз
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли прогнозирует рост числа людей, страдающих от острого недоедания, до 349 млн.
Об этом он заявил в интервью журналу Time.
Среди причин роста числа голодающих Бисли назвал высокие цены на удобрения, засухи, нарушение цепочек снабжения, рост цен на топливо и транспортных расходов, помимо конфликтов и ситуации в здравоохранении.
"Когда я заступил на свой пост 6 лет назад, от голода страдали 80 млн человек. Перед началом пандемии коронавируса их число достигло 135 млн из-за конфликтов и климатических шоков. С пандемией это число достигло 276 млн, и это до Эфиопии, Украины, Афганистана. Добавим цены на удобрения, засухи, нарушения цепочек поставок, цены на топливо и перевозки, и у нас будет 349 млн людей, страдающих от голода. Вполне возможно, что в 2023 году у нас будет недостаточно еды для всех", - сказал он.
По словам Бисли, только одна Украина могла бы прокормить 400 млн человек.
"Из крупнейшей житницы мира мы перешли к очередям за хлебом", - отметил он, добавив, что "разочарован мировыми лидерами", которые не в состоянии решить серьезные проблемы - на Украине, в Йемене, Эфиопии.