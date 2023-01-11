Германия о военной помощи Украине

Германия не будет предпринимать односторонних шагов по вопросу военной помощи Украине, не откажется от этого принципа.

Об этом на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Запад продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Мы делаем это в тесной координации с нашими союзниками и друзьями. Этот принцип мы сохраним", - сказал канцлер.