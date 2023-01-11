Германия о военной помощи Украине
Германия не будет предпринимать односторонних шагов по вопросу военной помощи Украине, не откажется от этого принципа.
Об этом на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, Запад продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
"Мы делаем это в тесной координации с нашими союзниками и друзьями. Этот принцип мы сохраним", - сказал канцлер.
При этом Шольц отметил, что Берлин "будет внимательно взвешивать каждый шаг".
Он также добавил, что именно такой подход "поддерживают большинство граждан ФРГ".
11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Киеву роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. О готовности предоставить танки Украине также сигнализировала Финляндия. От Германии требуется разрешение на реэкспорт.