Германия готова приложить максимум усилий для мира между Баку и Ереваном

Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в телефонном разговоре с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает пресс-служба президента РА.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в том числе нормализацию армяно-азербайджанских отношений, ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Штайнмайер выразил полную поддержку мирному процессу.