Чавушоглу: Простого осуждения террористов со стороны Швеции недостаточно
Швеция не сможет избежать ответственности за провокации, устраиваемые пособниками террористов РПК на территории этой страны.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя провокационные действия сторонников РПК в Стокгольме, сообщает Anadolu.
12 января в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции и считающейся террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой звучали оскорбительные высказывания в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Тогда же на столбе перед зданием местной ратуши была повешена за ноги кукла, похожая на турецкого лидера.
«Власти Швеции несут прямую ответственность за произошедшее, и они не смогут уйти от ответственности, ограничившись одними лишь осуждениями», - подчеркнул глава турецкой дипломатии на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Антонио Таяни.
Он отметил, что в Анкаре ожидают от Стокгольма выполнения обязательств в рамках Трехстороннего меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде.
«Провокации пособников террористов в Швеции – это проявление ненависти и ксенофобии. Швеция обязана бороться с подобного рода преступлениями. На этот раз провокация имела место в самом центре столицы, у здания городского муниципалитета, на глазах у общественности. Швеция обязалась предотвращать подобного рода действия, но они продолжаются», - сказал турецкий министр.