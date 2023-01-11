Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России должен быть подготовлен к концу февраля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов из Польши и Литвы.

В публикации сообщается, что Варшава и Вильнюс хотят, чтобы ЕС ввел ограничения в отношении российского ядерного сектора.

Кроме того, ЕС предложит ввести запрет еще на ряд российских СМИ и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.