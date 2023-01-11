Посол: Турция радикально изменила отношение к войне в Украине
Турция радикально изменила свою позицию касательно правильного окончания войны России против Украины. Анкара больше не стремится установить мир любой ценой.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью украинским СМИ.
Он отметил, что Турция прилагает много усилий для заключения мира между Украиной и Россией. Однако позиция Анкары значительно изменилась с марта прошлого года.
"Начиналось все с подходов о гуманитарных перемириях, "мир превыше всего". Сейчас в позиции Турции четко просматривается позиция о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности Украины", – заявил дипломат.
По мнению Боднара, недавние заявления турецких властей говорят об их понимании, что Украина должна освободить все свои территории.
"В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника", - заявил посол.