Израиль откажется от пособия иммигрантам, прибывшим из-за войны в Украине

Власти Израиля не будут выплачивать пособие иммигрантам, прибывшим из-за конфликта в Украине, пишет Haaretz.

Согласно информации издания, выплата пособий будет прекращена в феврале после того, как для многих иммигрантов закончится срок действия временного постановления.

«Министерство по делам интеграции на данный момент не намерено продлевать действие постановления», - говорится в статье.

Министерство не получило финансирование, поэтому многие приехавшие не получили пособие за декабрь. Сумма достигла почти $6 млн.