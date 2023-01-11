Коллегия Европейской комиссии посетит Киев в начале февраля.

Об этом на совместной пресс-конференции в Кируне (Швеция) с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в рамках визита будет обсужден процесс подготовки Украины к вступлению в Евросоюз.

"Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен не уточнила, будет ли Еврокомиссия представлена всеми 27 еврокомиссарами. Обычно формат выездных встреч Еврокомиссии с правительством страны-кандидата на вступление подразумевает участие примерно 15-18 из 27 еврокомиссаров.

3 февраля в Киеве состоится саммит ЕС-Украина.

*** 19:39

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и более десяти еврокомиссаров посетят Украину в ближайшие недели.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции. Ярким свидетельством тому станет визит в ближайшие недели главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляйен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций", - сказал он.

По словам премьера, этот визит станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что Европейский союз открыт для переговорного процесса о вступлении Украины.